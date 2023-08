Revelaron el motivo por el cual Maxi López dejó de seguir a Wanda Nara en redes: "Cortocircuito"

Maxi López viajó a Argentina ni bien Wanda Nara recibió su diagnóstico médico, con el objetivo de apoyar a sus tres hijos Valentino, Constantino y Benedicto.

Cuando parecía que Maxi y Wanda habían limado asperezas, mostrándose como una unida familia ensamblada, él la dejó de seguir en Instagram y estallaron las especulaciones.

En este contexto, Juan Etchegoyen contó que hubo un cortocircuito entre la expareja y reveló el motivo por el cual el exfutbolista le dio unfollow a la madre de sus tres varones.

¿POR QUÉ MAXI LÓPEZ DEJÓ DE SEGUIR A WANDA NARA EN INSTAGRAM?

"Maxi y Wanda tuvieron una discusión previa al viaje a Turquía de Wanda con Mauro y sus hijos, cuando pregunté me contaron que Maxi no estaba de acuerdo".

"Maxi consideraría que su ex debería haberse quedado en la Argentina cuando él dejó todo en Europa para venirse a Buenos Aires. A Wanda no le importó nada y se fue para allá, encima con los hijos de Maxi, me dijeron que él está muy enojado con su expareja", reveló Juan, sumando también que Maxi volverá a Inglaterra para estar con su novia y su hija recién nacida.