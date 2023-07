Revelaron las condiciones de Jorge Rial a Morena para alquilarle un departamento: "El nene debe ir a la escuela"

El conflicto entre Jorge y Morena Rial podría llegar a buen término si la joven mediática decide aceptar las condiciones que le pide el conductor para alquilarle un departamento para ella y su hijo, y Fernanda Iglesias reveló las alternativas que se suceden alrededor de este acuerdo.

Tras calificar a Morena de “peor vecina del mundo”, la repatriada panelista de LAM contó que el conductor de Argenzuela se puso muy firme con su hija a la hora de alquilarle un departamento de cuatro ambientes amoblado que cuesta 1550 dólares por mes en Puerto Madero.

Fernanda reveló que como la joven no paga el alquiler, tiene denunciar de los vecinos por ruidos molestos, los dueños del inmueble piden la firma de Jorge para acceder a alquilárselo. “Hay un motivo por el que alquiló este departamento en este lugar”, reveló Iglesias.

Más sobre este tema La condición millonaria de Morena Rial a Jorge que podría ponerle fin a su conflicto familiar Jorge Rial rompió el silencio sobre Morena a su regreso de España: “Solo siento compasión por ella”

REVELARON CÓMO SON LAS CONDICIONES DE JORGE RIAL PARA PROVEERLE UN DEPARTAMENTO A MORENA Y SU HIJO

“Morena se quería mudar si o si a Puerto Madero, pero Jorge no quería. Para alquilarle ese departamento divino, cuatro ambientes, con cochera, en Belgrano, precioso, él puso como condición que su nieto fuera al colegio de River. El nene está anotado ahí”, reveló la panelista.

Iglesias contó que “lo único que pagó Rial fue el mes y el depósito para entrar el 4 de marzo, después no pagaron nada más”, razón por la cual surgieron problemas con la dueña del inmueble, y eso generó la guerra mediática que inundó los medios.

La panelista enumeró varias irregularidades que se sucedieron en la firma del contrato. “La gestión del departamento se hizo a través de otra persona, More nunca se acercó a hacerla. La dueña no le quería alquilar a ella y pidió alguien que tuviera más aval y ahí apareció Jorge”, recordó.

“A la persona esta le pareció serio, pero hubo dos problemas. El día de la firma, él no fue, sino que mandó a su escribano, y la firma del contrato no coincidía con la del DNI. Entonces el escribano tuvo que demostrar que él había cambiado su firma. Y después, se dieron cuenta un tiempo más tarde, que él en el contrato no puso su dirección, sino la de América. Ella ahora le quiere mandar las notificaciones para una mediación y no le llegan”, cerró la panelista, que detalló que ambos irán a la Justicia el 8 de agosto.