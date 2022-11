Revelaron las causas por las que Camila Homs no quiere ir al Mundial de Qatar: "Se instalará en Punta del Este"

En las últimas semanas surgieron muchas versiones acerca del posible viaje de Camila Homs a Qatar para que sus hijos presencien los partidos de la Selección Argentina, donde se desempeña Rodrigo de Paul, en el Mundial de Fútbol.

Sin embargo, en una entrevista con Implacables, ella negó tales versiones. "No creo que viajemos. La verdad es que lo vamos a ver desde casa, los vamos a alentar desde casa a los chicos de la Selección. Por el momento no vamos a viajar”, aseguró,

Cuando la cronista Maru Leone le consultó sobre la versión de que llevaría a Francesca (3) y a Bautista (1) a ver las semifinales del Mundial. “Sería lindo si llegaran a esa instancia. La verdad es que me gustaría que estén en ese momento, por su papá también, porque es lo más importante de su vida. Pero la verdad es que no lo sé, no lo hablé todavía”, explicó.

Más sobre este tema Mundial Qatar 2022: Camila Homs aseguró que no iría, pero se conoció la fecha en la que viajaría con sus hijos

REVELARON LAS CAUSAS POR LAS CUÁLES CAMILA HOMS NO QUIERE IR AL MUNDIAL DE QATAR 2022

Asimismo, Camila contó que De Paul “es un padre muy presente” con sus hijos, y que “hace poco estuvieron en Madrid”. Al terminar la entrevista, Daniel Gómez Rinaldi contó que coincidió en la sección de maquillaje del canal y le preguntó si iba a viajar a Qatar.

“Me dijo ‘No, me voy a instalar en Punta del Este y hacer todo el trabajo’. En enero, Punta del Este es para las marcas de publicidad, de belleza y esas cosas, es el momento de los desfiles. Y me dijo ‘Voy a hacer todo el trabajo que surja en Punta del Este’”, reveló Gómez Rinaldi.

“Ella tiene a Francesca y a Bautista, de 3 y 1 año, y no quiere viajar porque los chicos con muy chiquitos. Es lo que compartió en maquillaje, donde yo también estuve con ella, y ella dijo que no quiere que los chicos hagan un viaje tan largo y que cuando De Paul termine con sus obligaciones, venga a Argentina y los pueda ver”, agregó por su parte Naiara Vecchio.