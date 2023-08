Revelaron el fuerte motivo por el cual Kun Agüero se habría separado de Sofía Calzetti

Kun Agüero sorprendió al anunciar en Twitter que está separado de Sofía Calzetti. "Estoy más solo que nunca", expresó, sin filtro.

Luego de que remarcara en diálogo con PrimiciasYa que decidieron "tomarse un tiempito", Pochi de Gossipeame contó por qué se habrían separado.

"Mientras el Kun Agüero se dice soltero, Sofi anduvo por la Fiesta Bresh, mientras ella lo sigue en Instagram y él no a ella. A mí la otra vez, que se dejaron de seguir, antes de irse de viaje a Las Vegas con amigos, me contaron que él es muy celoso... Me da al típico el ladrón que piensa que son todos de su misma condición". G-plus

POCHI DE GOSSIPEAME HABLÓ DE LAS PELEAS DEL KUN CON SOFÍA

En la misma línea, Pochi contó las múltiples peleas que habrían llevado al Kun a distanciarse de Sofi.

"Sofía está en Miami con la madre en la casa del Kun. Según me cuentan, él podría estar yéndose a Europa. Me da que tienen muchas discusiones, enojos, se dejan de seguir, se vuelven a seguir, pero se les pasa". G-plus

