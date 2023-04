Revelaron la difícil situación de Antonio Gasalla: "Ya no reconoce ni a Marcelo Polino"

Ángel de Brito contó en LAM la difícil situación actual de Antonio Gasalla, quien está con problemas de salud y sufrió un importante robo en su casa.

“Le pregunté a Marcelo Polino cuándo lo vio por última vez a Gasalla, me dijo que fue este sábado a visitarlo, a charlar con él y que no lo reconoció”, contó el conductor.

Más sobre este tema Antonio Gasalla estalló al aire cuando le preguntaron cómo está de salud: "No me rompas"

Luego, detalló: “Gasalla no reconoció a Polino, no reconoce a su propia familia tampoco. Obviamente están todos aconsejados por profesionales para que no lo contradigan”.

“Es por eso que en estas últimas semanas este cuadro de falta de memoria empeoró la familia decidió accionar para que esté bien cuidado”, agregó De Brito.

Más sobre este tema Dominique Metzger recibió la visita de su hermano Agustín en vivo: "Voy a trabajar de humorista"

ÁNGEL DE BRITO CONTÓ LA DECISIÓN QUE TOMÓ LA FAMILIA DE ANTONIO GASALLA

Ángel de Brito reveló en LAM la decisión que tomó la familia de Antonio Gasalla debido a su salud luego de sufrir cuadros de falta de memoria.

Más sobre este tema Valeria Mazza, muy orgullosa de ver desfilar a su hijo Benicio: "No puedo ser objetiva, lo reconozco"

“El primer paso va a ser internarlo a Antonio en una clínica para compensarlo porque no tomó los medicamentos, no está bien alimentado”, expresó el conductor.