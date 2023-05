Revelaron cómo fue el mensaje que Juan Darthés envió tras su absolución: "Lo noté muy tranqui"

El último fin de semana, trascendió la noticia de que Juan Darthés fue absuelto por la Justicia de Brasil en la causa que le inició Thelma Fardín por abuso sexual, en un una situación que se dio cuando ella tenía 16 años y él 45 durante una gira por Nicaragua en 2009.

Según indicó Gustavo Grabbia, “de las 54 páginas del fallo, 50 cuentan que Thelma tiene razón en todo. Y no es que dice ‘eso no sucedió’, solo que le deja alguna duda”, explicó en referencia a que lo único que no pudo ser comprobado es que haya habido penetración de la actriz.

En Mitre Live, Juan Etchegoyen habló con la actriz María Rosa Fugazot, que celebró públicamente el fallo que absolvió a su colega, y reveló que mantuvo un breve diálogo con el actor tras conocer la noticia.

QUÉ DIJO JUAN DARTHÉS TRAS CONOCER EL FALLO QUE LO ABSOLVIÓ POR EL PRESUNTO ABUSO DE THELMA FARDÍN

“Yo me enteré porque la esposa de Juan y él me mandaron un mensaje diciéndome que había salido eso, me alegré por ellos, es muy feo seguir revolviendo y no soy quién para juzgar. Si lo apoyé es porque trabajé muchísimo con él y porque lo conocí de muy jovencito y nunca vi ninguna actitud desagradable de su parte”, dijo Fugazot.

“A Juan lo noté como es él, tranqui, me dijo ´gracias por el cariño´”, agregó María Rosa, que negó que sea una “defensora de culpables”, como la han llamado. “Me han escrito hace poco diciéndome que yo defiendo culpables y es una cabronada eso, yo a Jey Mammon no lo defendí, no me atrevo a decir nada”, señaló.

Finalmente, la actriz de El Puntero recordó cómo influyó en Darthés todo este episodio, que comenzó a inicios de diciembre de 2018 con la denuncia pública de Thelma Fardín en una conferencia de prensa junto a Actrices argentinas.

“Esto lo destruyó y le hizo mucho daño, la parte anímica lo golpeó mucho, yo no creo que vuelva a la Argentina, no sé, es una cuestión de lo que él piense y que su familia quiera, no deja de ser una mancha muy grande y muy triste que cargas, él decidirá lo que le parezca mejor”, cerró Fugazot.