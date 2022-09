Revelan por qué Cinthia Fernández viaja en una camioneta blindada

En A la tarde, Karina Mazzocco y su equipo entrevistaron a Analía Frascino, la madre de Matías Defederico, en medio de una nueva escalada judicial del exfutbolista con Cinthia Fernández, y allí la mujer sentenció que la bailarina la puso su camioneta a nombre de otra persona para no pagar sus deudas.

“Pone la camioneta a nombre de otra persona para no pagar los juicios que debe. Entonces rompe las b… con plata, pero no paga lo que debe. Ella le hace juicio a todo el mundo pero no le paga a nadie”, aseveró Analía.

Entonces, Tartu intervino en la entrevista para aclarar los puntos sobre la tan mentada camioneta. “Me gustaría agregar un poquito de información. Cinthia tiene dos camionetas: una (Honda) Fit blanca, chiquitita y tiene una Mercedes”, explicó.

TARTU REVELÓ DE QUIÉN ES LA CAMIONETA QUE MANEJA CINTHIA FERNÁNDEZ

“Esa camioneta se la consigue Martín Baclini. Cinthia me contó la historia cuando me traía a Capital cuando estaba en LAM y me invitaban ocasionalmente”, explicó Tartu, que agregó que la historia “incorpora a Matías Defederico”.

“Cinthia me dijo ‘Esta camioneta me la consiguió Martín Baclini, de buena onda’. Ella llevaba a sus hijas a hacer gimnasia artística, y parece que era un lugar bastante feucho y entonces Baclini le dijo ‘estás viniendo un poquito regalada, yo te consigo una camioneta’”, agregó el panelista.

“La camioneta de Cinthia es blindada. Le consiguió una usada, y para eso tenían que firmar el formulario “08” (N. del R: que sirve para hacer la transferencia por compraventa de autos y motos) de la anterior camioneta Cinthia y Matías. Lo que tuvo que perseguir Cinthia a Martíes para que firme… Se la hizo dificilísima”, recordó Tartu.

“Te cuento por qué se la hizo dificilísima. Es porque antes de esa camioneta, tenía una camioneta que le había comprado Mati, y pusieron en parte de pago esa. No es que puso toda la plata Baclini, no se confundan”, agregó Analía.