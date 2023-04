Revelan nuevos chats entre Lucas Benvenuto y Jey Mammon antes de la denuncia: "Me encantás hasta los huesos"

La aparición de audios y conversaciones de WhatsApp que Jey Mammon hizo circular abrieron el debate respecto de la denuncia que Lucas Benvenuto le había hecho por violación en tres ocasiones a sus 14 años.

En un mensaje de voz de 2017, Lucas le respondía a Juan Martín Rago: "Estoy muy bien. Se te extraña, guachín. En casa te miran siempre, encima es a la hora de la comida. Como que siempre almorzás conmigo. Es raro. Me hacés reír mucho. Espero que vos estés bien. Se te ve bien. Espero que sea así, que no sea el típico síntoma estrella… Pero sé que estás bien y me pone muy contento. Te mando un besote".

En otro que también pusieron al aire en Socios del Espectáculo, Benvenuto en 2019 buscaría a Jey: "Hola, hermoso. Ya no sé cómo bailaste, cómo te fue. Me fui a Europa, volví. Estuve cuatro días y ahora te estoy escribiendo desde Cancún, en México. Y me acordé de vos, no sé por qué me acordé de vos. Yo siempre me acuerdo de vos".

Ahí mismo, el joven le comentaba al artista: "No sé qué nos pasa, Jey. Yo te adoro mucho, mucho, mucho y no te quiero perder. No sé por qué te lo estoy diciendo ahora, en estas circunstancias, pero no sé, quería que lo sepas. Soy un fo… del or… y vos también sos un fo… de mier…, pero me encantás hasta los huesos".

CUÁNDO SE HABRÍAN CONOCIDO JEY MAMMON Y LUCAS BENVENUTO

En una supuesta charla de WhatsApp de comienzos de 2016 que filtraron a Socios del Espectáculo desde el entorno de Jey Mammon, en un comentario Lucas Benvenuto aclara cuándo se conocieron.

"Mi vida cambió mucho, Jey. Ya no tengo 16 años como cuando me conociste… Cambió todo, bonito. ¡¡Tengo 23!", habría enfatizado el joven.

Con lo cual, al menos en base a lo que Jey Mammon decidió hacer público de sus conversaciones y su relación sentimental, Lucas Benvenuto no había aludido en ningún momento a un abuso sexual con acceso carnal como luego denunció ante la Justica, que declaró prescripto el delito.