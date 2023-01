Revelan que la novia de Piqué "está muy perseguida" tras la nueva canción de Shakira: "La está pasando muy mal"

Después del furor que causó el nuevo tema de Shakira (BZRP Music Session 53, el que lanzó con Bizarrap) en contra su ex, Gerard Piqué, y su actual novia, Clara Chía Martí, la actual pareja del exfutbolista estaría pasando “muy mal”

Así lo dio a conocer el periodista español Miquel Blazquez, quien participó en el programa Mitre Live con Juan Etchegoyen: “Ella la está pasando muy mal con todo este tema, está muy perseguida aunque no recaiga culpa en ella”, informó.

Además, el comunicador detalló que para la joven de 22 años, la relación con el exdeportista rompió con su rutina diaria, al punto de tener que empezar a trabajar desde su casa (ella se desempeña en la empresa de Piqué, Cosmos), dada la intensa persecución de paparazzis y fotógrafos que no dejan de perseguirla a todas horas del día.

En cuanto a la posibilidad de que Clara inicie alguna acción legal contra Shakira, el periodista sostuvo que por el momento no estaría en sus planes: “No quiso dejar el Instagram público por el tema de los fans de Shakira que salieron a insultarla”, cerró Blazquez.

CONTUNDENTE CRÍTICA DE IVÁN NOBLE A SHAKIRA POR SU CANCIÓN CONTRA PIQUÉ

Tras el estallido de mensajes de usuarios y varias figuras del ambiente hablando del nuevo tema que lanzó Shakira con Bizarrap llamada BZRP Music Session 53, en la que disparó sin filtro contra su ex, Gerard Piqué, y su actual novia, Clara Chía Martí, Iván Noble sorprendió con su picante crítica en las redes.

“No escuché el tema de Shakira, pero leí la letra”, comenzó diciendo el músico en su cuenta personal de Twitter, dejando en claro que no aún no tuvo la oportunidad de darle play al exitoso hit, pero que se encargó de saber qué decía sus estrofas.

“Pienso que el despecho no es buen consejero a la hora de escribir. Que si te vas a meter en ese entuerto hay que escuchar ‘Blood on tracks’”, agregó, en clara referencia a las fuertes palabras que compuso Shakira.

Por último, Iván tomó la parte de la canción de su colega que dice “Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio”: “”, cerró, tajante.