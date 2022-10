Revelan cómo reaccionó Mauro Icardi ante las imágenes del beso de Wanda Nara con L-Gante: "Está desencajado"

Mauro Icardi reaccionó con todo ante las imágenes de Wanda Nara dándose un beso con L-Gante en un boliche.

Fue el periodista Juan Etchegoyen quien en Mitre Live dio detalles sobre la contundente respuesta del futbolista al acercamiento de la madre de sus hijas con el cantante de cumbia 420.

Es importante destacar que esta imagen se viralizó antes de que ellos mismos dieran a conocer el candente adelanto del último videoclip que protagonizaron, El último romántico.

FIRME REACCIÓN DE MAURO ICARDI ANTE EL BESO DE WANDA NARA CON L-GANTE EN UN BOLICHE

Juan reveló en su programa que Mauro estaría furioso con Wanda.

"Salió a la luz una foto de L-Gante con Wanda Nara. Me dijeron que el que ya no sabe más qué hacer es Icardi. Antes de su vivo de la semana pasada, yo te conté que estaba furioso con todo esto, después él mismo lo confirmó y ahora está mucho peor. Me acaban de enviar un mensaje mientras estoy al aire sobre esto y es impresionante”.

"Icardi habría llamado a Wanda para pedirle explicaciones, para exigirle que vuelva ya a Turquía y que termine con esta farsa mediática". G-plus

"Me contaron que, hace un rato, Icardi habría llamado a Wanda para pedirle explicaciones, para exigirle que vuelva ya a Turquía y que termine con esta farsa mediática. Esos serían los dos puntos que tocó Icardi en esa conversación. Es todo en un clima hostil el que vive la expareja”.

“Si antes estaba furioso, ya no sé qué palabra utilizar. Cuando me contaron esto utilizaron la palabra desencajado. No puede más con su bronca y tristeza. A todo esto, se le suma que el Galatasaray le dio la espalda con todo esto y no les gusta nada lo que está pasando. Estamos hablando de que Icardi podría terminar sin club por todo este escándalo”, reveló el periodista.