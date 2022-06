Revelan cómo está Zaira Nara con Jakob von Plessen en medio de fuertes rumores de crisis

En medio de fuertes rumores de crisis y separación, Zaira Nara apuesta al amor de Jakob von Plessen, padre de sus dos hijos, Malaika y Viggo, según reveló Luli Fernández en Socios del Espectáculo.

Luego de que la instagramer Juariu descubriera en Instagram que la hermana de Wanda Nara estaba Jakob, compartiendo con ella un fin de semana a solas en Colonia, la panelista de eltrece dio detalles de la relación actual de la pareja.

Más sobre este tema Pampita y una picante pregunta a Zaira Nara en vivo, en medio de los rumores de separación de su marido

"Este fin de semana, vi que ella se había ido a Colonia y le mandé un mensaje. '¿Con quién te fuiste?'. Y ella me puso 'mmmm'. No me contó", comenzó diciendo Luli.

"Zaira y Jakob siguen juntos y cada vez están mejor", dijo Luli, luego de las imágenes de la pareja compartiendo un fin de semana a solas en Colonia. G-plus

Luego afirmó: "Pero después, viendo las fotos, advertimos que siguen juntos y cada vez están mejor".

ZAIRA NARA HABLÓ DE LA SUPUESTA CRISIS CON JAKOB VON PLESSEN

A fines de mayo, Zaira Nara asistió a un evento y no pudo eludir las consultas sobre su estado sentimental, mientras la versión de ruptura con Von Plessen crecían.

Más sobre este tema Polémica versión sobre Jakob von Plessen en medio de su crisis de Zaira Nara: "Fue a un evento y le habló mal al entorno de ella"

"¿Estás separada?", le preguntó el notero de Intrusos a la modelo y conductora.

Sin intención de profundizar, Zaira respondió: "Se habla mucho y yo estoy en un momento de mi vida en el que prefiero que mi familia quede resguardada".