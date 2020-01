El reto en vivo de Barby Franco a Fernando Burlando en plena entrevista con LAM: "¡Dejame hablar!"

De vacaciones en Punta del Este, como ya es una tradición desde que están en pareja hace algo más de ocho años, Fernando Burlando (54) y Barby Franco (29) se sacaron chispas a puro humor en un móvil en vivo para Los Ángeles de la Mañana. Muy cómodos desde la casa con vista al mar que tiene el abogado en Uruguay, la panelista de Pampita Online lo chicaneó apenas los presentó Ángel de Brito: “Burlando no cayó todavía que está en vivo”.

Entre risas, el letrado justificó: “Estaba escuchando un tema de Gustavo Cordera”. Luego, Burlando bromeó: “Lo que provocan las vacaciones con Barby es que ella está muy tranquila, casi sedada y yo estoy nervioso por tratar de atenderla”. Entonces, la diosa replicó: “Siempre quejándose usted, señor”.

Fernando Burlando: “Lo que provocan las vacaciones con Barby es que ella está muy tranquila, casi sedada y yo estoy nervioso por tratar de atenderla”. G-plus

En otro momento el conductor les pidió que cuenten las diferencias entre la convivencia rutinaria durante el año en Buenos Aires y las vacaciones en Punta, y Barby se sinceró: “No hay tanta diferencia. Nosotros nos llevamos súper bien. En Buenos Aires estamos juntos las 24 horas”. Ahí, Burlando interrumpió para aclarar: “Y también hay diversión, mucha”.

Barby dijo: “Nos llevamos mejor estando 24 horas juntos que estando separados y estando cada uno en su trabajo. Igual, acá Burlando no relajó nunca”. Una vez más, Fernando habló encima de su pareja, por lo que su novia lo frenó el carro sin vueltas y se quejó: “¡Dejame hablar, Burlando! Acá no relajó nunca, va de un lío a otro lío, está todo el día trabajando. No larga el teléfono”.

Lejos de enojarse, el abogado agachó la cabeza, se mantuvo en silencio y continuó la entrevista tensa, pero con onda.