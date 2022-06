El reto de Sabrina Carballo en pleno vivo a Chanchi Estévez: "Dejá de mover las manos que la gente lo odia"

Sabrina Carballo y Chanchi Estévez protagonizaron un intercambio en el pase de Nosotros a la Mañana a Socios del Espectáculo luego de que ella lo retara en pleno aire por los gestos que hace.

“La gente odia que hagas eso, dejá de mover las manos”, le dijo la actriz a su expareja y compañero de El Hotel de los Famosos y Mariana Brey comentó: “Lo reta como si siguiera siendo la mujer, es una cosa de locos”.

Por su parte, Adrián Pallares saltó en defensa de Chanchi: “No le hagas cambiar porque es un gesto que quedara para la historia de los realities de la televisión, este gesto de los deditos simboliza mucho así que no lo retes Sabri”.

LA RESPUESTA DE CHANCHI ESTÉVEZ A SABRINA CARBALLO POR SU REACCIÓN POR LAS TRAICIONES EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

Chanchi Estévez le respondió a Sabrina Carballo tras haber reaccionado con desilusión a sus traiciones dentro de El Hotel de los Famosos.

“Le quiero decir primero que está muy linda, me gusta como tiene el pelo, es una linda mujer, obviamente no está el amor que hubo en ese momento pero yo la quiero mucho. Y después que no se tome nada personal porque fue parte de un juego todo”, dijo el exfutbolista.

Cabe recordar que luego de que Sol Pérez le preguntara cómo le cayó todo lo que vio del Chanchi en su contra tras salir del reality, Sabrina manifestó: “En lo personal me dolió mucho, es una charla que tenemos que tener”.