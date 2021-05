El "reto" de Marcelo Tinelli a las angelitas en el vivo de LAM: "Siempre están enojadas, tienen que cambiar"

Este lunes Marcelo Tinelli regresó a la pantalla de eltrece con ShowMatch, que en su primera emisión mostró el regreso de varios clásicos del humor del ciclo. Las panelistas de Los Ángeles de la Mañana le pidieron al conductor con un mensaje que las deje participar en uno de los sketches, pero en cambio recibieron un pequeño reto referente a su actitud en pantalla.

En diálogo con Ángel de Brito, que cumple con su aislamiento tras volver de Miami, Yanina Latorre contó que Marcelo les respondió el mensaje y lo reprodujo al aire. "Un beso enorme para todas las chicas. No sé si se dan cuenta de algo, que siempre están enojadas por algún motivo. Siempre el arranque (del programa) es: 'Estamos enojadas por', 'Estamos molestas por' o 'No estamos conformes por'. No sé si se dan cuenta de eso", se escuchó decir a Tinelli.

"Van a tener que cambiar la forma de relacionarse. En realidad, no conmigo sino con la gente. Creo que tienen una gran posibilidad de estar en un programa en algún momento, pero tienen que cambiar la energía", agregó. “No nos podemos relacionar siempre como pasándole una factura al otro. Es una perlita que les digo. Las quiero mucho", concluyó Marcelo Tinelli, y dejó heladas a las angelitas, que le pidieron a Ángel de Brito “que las defienda”.