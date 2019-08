La respuesta de Nicole Neumann cuando le aconsejaron "soltar" a Cubero: "Mamu, solté cuando decidí separarme"

Nicole Neumann y Fabián Cubero se encuentran nuevamente en el centro de la polémica luego de que la top realizara una cámara oculta en la puerta del edificio donde vive el futbolista con Mica Viciconte en un intento fallido por ir a a buscar a sus tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna.

Nicole explicó en Nosotros a la mañana por qué decidió grabar el momento, que Lío Pecoraro compartió en Twitter: “Decido hacerlo porque llegó un día en que me cansé de tener que ir a buscar a las chicas en tal lado a tal hora y que nunca estén, o que estén en otro lado. Un día me cansé, la escribana no pudo acompañarme y lo quise filmar para tener la muestra de lo que me pasa día a día, que es insostenible teniendo tres hijas y trabajando”.

"¿Eh? Jaja ¡¡Me da gracias la gente!! Solté hace tres años y pico cuando decidí separarme mamu, ¿no tenés vida? Besis" G-plus

En medio del escándalo mediático con su ex, Neumann publicó una foto en Instagram con su look del día y una seguidora le escribió: “¡Sos una hermosa mujer! Pero soltá a Cubero de una buena vez y vas a ver que te va a ir mucho mejor en la vida”.

Sorpresivamente, la top salió al cruce y le respondió picante: “¿Eh? Jaja ¡¡Me da gracias la gente!! Solté hace tres años y pico cuando decidí separarme mamu, ¿no tenés vida? Besis”.