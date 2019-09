La respuesta de Nico Occhiato luego de que De Brito dijera que es "bobo": "Yo jamás diría eso de alguien sin conocerlo"

En un nuevo #Ángelresponde, hashtag que cada tanto propone en Twitter para contestar las consultas de sus seguidores, Ángel de Brito volvió a hablar por su filosa opinión.

Esta vez, el periodista recurrió a su honestidad brutal cuando le consultaron por uno de los participantes de ShowMatch: "¿Nicolás Occhiato es así de bobo como se ve en televisión?", quiso saber una seguidora. A lo que De Brito contestó, muy polémico: "Igual".

En medio de las repercusiones, las cámaras de Siempre Show (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine) fueron a buscar la palabra de Occhiato, quien no estaba al tanto de lo sucedido: "Lo acabo de ver hace dos minutos, no sabía que había dicho eso", reconoció el entrevistado.

"¿Qué pienso al respecto? ¿Qué querés que piense? No sé, es lo que piensa Ángel. Seré un bobo, no sé. Habrá qué preguntarle a él, no sé en qué ámbito lo habrá dicho", agregó.

Occhiato: "La realidad es Ángel no me conoce a mí, más que por algún móvil para Los Ángeles de la Mañana o de cruzarnos en la pista del Súper Bailando. Y sí te puedo decir que yo jamás diría que es un bobo sin conocerlo". G-plus

Además, indagado por si le pareció ofensivo el tweet, Nico se defendió: "Yo sé muy bien lo que soy. Después lo que piensen los demás, la verdad no me va ni me viene. A ver… todos somos bobos en algunos puntos. Pero no sé por qué estoy hablando yo sobre cómo me considero, si el que dijo eso fue Ángel. Pregúntenle a él".

"La realidad es Ángel no me conoce a mí, más que por algún móvil para Los Ángeles de la Mañana o de cruzarnos en la pista del Súper Bailando. Y sí te puedo decir que yo jamás diría que es un bobo sin conocerlo. Creo que él es muy bueno, en el espectáculo es un Nº 1. Yo, en la televisión y como conductor, adopto un papel más de ‘inocentón’ porque es donde me siento cómodo y lo que me sale hacer", cerró, sin titubeos.

