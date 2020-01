La respuesta de Marcelo Tinelli cuando le pidieron que se case con Guillermina Valdés: "Por ahí sorprendemos"

La historia de amor de Marcelo Tinelli (59) y Guillermina Valdés (42) comenzó a mediados de 2012. Dos años más tarde, en abril de 2014, la pareja recibió con alegría la llegada de su primer hijo juntos, Lorenzo (5). Y, todo parece indicar que, en 2020, el conductor de ShowMatch y la modelo podrían coronar su romance pasando por el Registro Civil.

El presentador respondió preguntas de sus seguidores en Instagram Stories. En medio de las muchas consultas, una mujer le pidió que se case con la empresaria. “Queremos casamiento con Guille. ¡Saludos desde Comodoro Rivadavia!”, le escribió. Y Marcelo dejó una cautivante respuesta. “Por ahí te sorprendemos en un futuro no muy lejano”, contestó Tinelli, dejando la más que cierta posibilidad flotando en el aire.

Días atrás, el conductor de ShowMatch habló del amor que siente por la modelo y no descartó la idea de casarse. "La posibilidad siempre está. Yo me siento ya casado. No sé si en el 2020. Los dos sentimos mucho amor, hemos formado una familia hermosa, nos queremos y nos cuidamos. La chance siempre está. Sería una linda confirmación", le dijo a Teleshow, muy enamorado.