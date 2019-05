De la mano de los halagos y el éxito de reproducciones de La Cobra en YouTube, que en tan sólo 4 días el videoclip alcanzó los 6 millones, Jimena Barón le puso el pecho a las críticas y a las acusaciones de plagio. Cinthia Fernández comparó su material con uno de Shakira y la tildó de "chorra", en Los Ángeles de la Mañana.

"¿Tan sucia salió Shakira en un videoclip? No, ella tiene más plata que yo. Ella sale regia... El tema es mío y es un temón". G-plus

En nota con la cronista de LAM, la actriz y cantante respondió: "¿Tan sucia salió Shakira en un videoclip? No, ella tiene más plata que yo. Ella sale regia", comenzó diciendo Jimena, en referencia a Suerte, el videoclip de la cantante colombiana en el que se muestra embarrada, al igual que ella que en La Cobra, donde arranca "desenterrándose".

Focalizando en las críticas, agregó: "Siempre viene la parte en donde todos dicen cosas, pero a mí no me interesa nada. Y un poco por mi manera de ser, no me importa lo que diga el resto, así que no pienso engancharme con nada. Muchos colegas que admiro, que no voy a nombrar porque me da mucho calor, me mandaron unos mensajes hermosos. Estamos todos muy felices y emocionados. Es un gran tema. Es mío y es un temón".