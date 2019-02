Son de las parejas más queridas y siempre le imprimen humor a las notas que hacen juntos y a las publicaciones que comparten en las redes. Y si bien encontraron la receta perfecta para estar juntos desde hace cinco años, Flor Vigna se sinceró a la hora de hablar de la intimidad con Nicolás Occhiato.

"La verdad es que somos bastante calmos y modestos", comenzó diciendo la protagonista de Una semana nada más, la obra de teatro que protagoniza junto a Nicolás Vázquez y Benjamín Rojas, en Modo Sábado, el ciclo radial que se transmite por Radio Nacional AM 870.

"A Nico no le mando fotos hot. Primero porque soy media obse, no porque él mande algo sino porque siento que los celulares están interceptados. Me da miedo mandar algo. Siento que siempre puede haber un hacker. Es un flash mío por ahí". G-plus

Luego reconoció que no le revisa el celuar a su pareja, aunque en algún momento lo ha hecho. Y sobre si mantiene la llama de la pasión encendida a través de envíos de fotos sexies, Vigna se sinceró: "Ay estoy quedando como una niña pero no, le mando nada. Primero porque soy media obse, no porque él mande algo sino porque siento que los celulares están interceptados. Me da miedo mandar algo. Siento que siempre puede haber un hacker. Es un flash mío por ahí".

"Yo estoy en un momento increíble, toda mi familia está muy bien de salud, acabo de tener a primer sobrinito, que es de mi hermano y lo amo con toda la vida, estrenando esta obra maravillosa y con mi pareja disfrutándonos", cerró, feliz por el gran presente que atraviesa tanto en lo laboral como en lo personal.