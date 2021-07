La respuesta de Alessandra Rampolla cuando le preguntaron si se iría de vacaciones con Laurita Fernández: "No es mi amiga pero por qué no"

Si bien Laurita Fernández y Alessandra Rampolla se encargaron de desmitificar los rumores de mala relación tras trabajar juntas en El Club de las Divorciadas, el rumor quedó instalado en varios medios. Y en medio de este contexto, Jey Mammon no dudó en interrogar a su invitada sobre la conductora.

“¿Te irías de vacaciones con Laurita Fernández?”, lanzó el presentador de Los Mammones. A lo que la sexóloga se apuró a dar vuelta el cartel que llevaba la palabra “sí” impresa: “No sé por qué no. No es mi amiga, no nos conocemos tanto pero no veo por qué no veo por qué no”, respondió.

Días atrás, la expanelista del programa de eltrece había despejado todas las dudas sobre su vínculo con Laurita: "Se divulgan muchas cosas que nada que ver, yo con Laurita me llevo muy bien. La fecha de partida ya estaba pautada desde el principio, con eso nunca hubo ninguna duda", había remarcado en una nota que dio para Por si las moscas, el ciclo radial que se tramite por La Once Diez.