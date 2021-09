El reproche sin filtros de Benjamín Vicuña a Intrusos: "Ustedes me tienen de punto"

Una inesperada versión de acercamiento entre Benjamín Vicuña y Luciana Salazar surgió cuando fueron vistos charlando muy cerca en un evento. Intrusos dio la versión, pero el actor en un intercambio de mensajes con Virginia Gallardo expresó su molestia con el ciclo.

“Me lo tomo con humor, no queda otra, pero no es cierto”, arrancó diciendo, para después criticar que en el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares hayan dicho que él estaba “muy deprimido” por su separación de la China Suárez.

“Lo único que me parece grave es hablar de alguien deprimido. La depresión no es joda”, remarcó en la charla de WhatsApp que tuvo con la panelista. “Y de hecho me aclara. ‘Si lo van a tomar en joda, por favor, no lo menciones’”, haciendo que Rodrigo haga un mea culpa.

"Me puso ‘ustedes me tienen de punto’". G-plus

“Está hecha la salvedad, por él y por todas las personas que la sufren”, se disculpó el conductor, mientras Virginia destacaba la actitud del chileno. “Súper educado, yo no lo conozco y fue divino”, dijo.

Pero hacia el final, Vicuña se despachó con un “palito” para los animadores. “Esta parte la tomé con humor. Me puso ‘ustedes me tienen de punto’”, señaló, provocando las risas de todo el panel.

“Es copado y es buena onda sabiendo que nosotros hemos hablado de su historia”, subrayó Pallares, con un filoso remate de Lussich. “Y seguiremos hablando”, concluyó, entre risas.