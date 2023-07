El relato entre lágrimas y a flor de piel de Rocío Quiroz sobre sus hijos: "Nunca imaginé sentir ese amor tan fuerte"

En medio de la profunda a corazón abierto que dio Rocío Quiroz en Noche al Dente –el programa que conduce Fernando Dente por América- la cantante no pudo evitar conmoverse hasta las lágrimas al hablar de sus hijos Alma y Thomas.

Todo comenzó cuando la artista reveló por qué eligió la canción Llegaste a mí, de Samuel Hernández y Melodie Joy: “Es un tema muy lindo, una letra muy especial que sentí cuando tuve a Alma que fue como un cambio en mi vida. Sentí que llegó en un momento justo”, comenzó diciendo.

“Siempre me emocionó, no voy a llorar”, agregó, antes de que la emoción la invadiera por completo. Y añadió, a flor de piel: “Me emociona muchísimo porque siento que la llegada de un hijo es algo muy lindo, muy especial. Fue muy buscada y nunca imaginé que iba a sentir ese amor tan fuerte”.

Luego, remarcó lo que siente por sus pequeños: “Es mirar a los ojos y sentir esa mirada y esa vocecita que tiene. Y hoy me siento igual con la llegada de Thomas. Siento que un hijo te cambia la vida por completo. Y que por ahí llega en momentos donde uno lo necesita, donde uno a veces se siente sola”.

“Más allá de lo musical, es llegar a casa y, por ahí, te sentís un poquito sola. Y ahora llegás y te están esperando. Esa emoción de esperarte y que lleguen mamá y papá”, cerró la invitada de la noche, muy movilizada.