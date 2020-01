La reflexión de Nicolás Cabré tras sus fotos con Laurita Fernández: "Disfruto animarme a hacer estas cosas"

El cambio en la actitud de Nicolás Cabré (38) desde que está en pareja con Laurita Fernández (29) está a la vista de todos, sobre todo porque él mismo se encarga de reflexionar sobre ello.

Enamorado y sin miedo a demostrarlo, el protagonista de Departamento de Soltero ocupó la portada de la revista Caras junto a su novia, y contó con elocuencia cuánto lo ayudó Laurita a relajarse y sonreír para la cámara.

En un móvil desde Mar del Plata para Tardes Bellas (lunes a viernes a las 13 por Ciudad Magazine), Cabré admitió: “A mí me da vergüenza hacer fotos, pero Lau me acompaña. Estábamos en la playa y había gente que miraba, me daba vergüenza. De estar solo habría cortado la sesión de fotos mucho antes, de decirles ‘chicos, ya está, terminamos con las fotos’. Pero también pongo mi esfuerzo de decir ‘dale, dale’. También, si Lau hacía las fotos sola, hubieran durado mucho más”.

En cuanto a los detalles de cómo se desenvolvió la situación en la que jugó a ser modelo con su compañera de elenco, el artista explicó: “Ella me conoce y sabemos los dos. Ella me marcaba un poco y yo por lo bajo le decía ‘por favor, esto no’. Ella me conoce y sabe hasta dónde llegar. Pero redondeando, yo soy feliz, estoy contento y todo me parece lindo. Hasta entiendo que por mi timidez o lo que sea, complico las cosas al pe..., porque después lo veo y me parece hermoso. Aunque vi medio por arriba las fotos”. Y agregó con inusitado romanticismo: “Disfruto del hecho de estar con ella y animarme a hacer estas cosas, que después digo ‘sí, no’, le doy más o menos importancia”.

Al escuchar un elogio de Catherine Fulop, Cabré reconoció: “Seguramente Laura esté sacando lo mejor de mí. Estoy muy tranquilo. Lo dije muchas veces, pero es haber encontrado y no tener que buscar nada más en otro lado. Me siento apoyado, amado y soy feliz. Me siento acompañado”.

Al final, Nicolás Cabré concluyó sin ceder a comparaciones con sus romances del pasado: “No comparo. Hoy soy feliz, estoy más grande y disfruto de mi vida. Amo a Laura y sin compararla. La encontré sin buscar absolutamente nada y encontré que la vida era mucho más simple, más relajada. Tiene que ver un poco con todo. No comparo nada. Si me preguntan qué quiero para la vida, es estar así hasta el último minuto de mi vida, en familia, sintiéndome bien. No miro para atrás”.