La reflexión de Flor Peña sobre un capítulo de Casados con hijos: "Era uno donde había un acosador en el barrio; hoy no nos podemos reír de eso"

El año 2020 estará marcado en el teatro porteño por el desembarco de Casados con hijos, que volverá para dar un salto de la tele a las tablas, a 13 años de su último capítulo en Telefe. Florencia Peña se pondrá nuevamente en la piel de Moni Argento y en una entrevista en Hay que ver contó lo que se viene, cómo imagina este regreso con un humor actualizado a los tiempos, la posibilidad de que esté Érica Rivas y lo que ya no se verá.

“Tanto Érica como yo planteamos, y fuimos escuchadas, en tener algunos cuidados con algunas cosas de las que ya no nos podemos reír. Cambió el mundo y las mujeres tenemos otra conciencia”, aseguró Florencia. “Creo que los hombres también están tomando una postura de entender que hay cosas de las que tampoco no se pueden seguir riendo. Estamos todos en la misma sintonía”, aseveró. “Va a haber ciertas cosas de las que ya no podemos hablar, pero no va a haber muchos cambios. Para la gente va a seguir siendo Casados con hijos”, remarcó.

"Hubo un capítulo, que fue uno de los más graciosos. donde había un acosador en el barrio y a Moni era la única a la que no acosaba. De eso no nos podemos reír porque hay mujeres que la pasan mal". G-plus

También la jurado del Súper Bailando criticó un episodio de la sitcom que hoy, con el paso del tiempo, quedó fuera de época: “Hubo un capítulo, que fue uno de los más graciosos, donde había un acosador en el barrio y a Moni era la única a la que no acosaba. De eso no nos podemos reír porque hay mujeres que la pasan mal”, reflexionó, y se refirió a las dudas de Érica de volver. “Ella expresó, por ahí de una manera distinta a la mía, su contundencia, pero nos juntamos, hablamos, estamos todos de acuerdo y va a estar todo bien”, dijo.

"Yo me la imagino a Maria Elena hablando en inclusivo y nosotros con Pepe mirándonos y diciendo ‘¿¡qué!?’". G-plus

“Moni y Maria Elena dentro de la historia son fuerzas en oposición y nos necesitamos mutuamente. Yo sé que Érica va a estar”, afirmó Florencia y hasta proyectó una situación de Casados con hijos 2020. “Yo me la imagino a Maria Elena hablando en inclusivo y nosotros con Pepe mirándonos y diciendo ‘¿¡qué!?’. Guarda que Moni tenía un aspecto feminista en el sentido de que ella no cocinaba, no planchaba y no hacía nada de lo que supuestamente las amas de casa tienen que hacer”, dijo, además de revelar que la elección de Fatiga, la mascota de los Argento, cuyo verdadero nombre era Violeta y que murió tras ser atropellada por un camión, saldrá de una audición. “Vamos a hacer casting para encontrar un perro parecido”, confesó.

¡Se vienen con todo la vuelta de Casados con hijos!