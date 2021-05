El reclamo de Germán Martitegui que dejó a Cande Vetrano al borde de la eliminación en Masterchef: “¿Mi idea no te gustó?”

Este domingo en MasterChef Celebrity 2, los participantes debieron cocinar diferentes tipos de pescados para evitar quedar eliminados del certamen, que a esta altura está alcanzando un nivel de exigencia más que alto. Candela Vetrano decidió cocinar un cebiche con leche de tigre y entonces Germán Martitegui le recomendó que le coloque castañas de cajú y que acompañe con una “montaña de papas pay”.

Pero el jurado fue más allá por lo que les prometió a Damián Betular y a Donato de Santis que la actriz cumpliría con sus requisitos culinarios y ambos quedaron anonadados con la imagen de una verdadera “montaña de papas”. Sin embargo, cuando el ex jurado de Bake Off se acercó a la isla de Vetrano se dio cuenta que no había papas a la vista, diez minutos antes de presentar el plato terminado.

“¿Y dónde están las papas pay que me prometió Germán? ¡Siempre lo mismo! ¡Germán me promete cosas que no pasan!”, explotó Betular, que le aconsejó a Candela que se apure con ese pedido. Ella obedeció, pero a la hora de la degustación, Germán se dio cuenta de que algo no estaba bien.

“¿Mi idea de las papas pay no te gustó?”, le dijo Germán Martitegui, buscando el ingrediente en el plato. “No, me encantó. Pero estuve a las corridas entonces dije ‘Lo que puedo dejar sin hacer son las papas pay’. Y de repente viene Damián y me dice ‘Estamos todos esperando tus papas pay’ y las tuve que hacer en 10 minutos”, dijo Candela que zafó por poco de quedar eliminada.