El reclamo de Estefi Berardi a Carmen Barbieri y Pampito por su pelea con el hipnotizador: "Me dejaron sola"

El fuerte cruce de Estefi Berardi con el hipnotizador que le hizo una torsión cervical que la dejó adolorida provocó además que se enoje con Carmen Barbieri y Pampito, y no dudó en planteárselos sin filtros de frente.

"Yo se los digo en la cara. Me dejaron sola", reprochó la panelista de Mañanísima (lunes a viernes de 10 a 13 por Ciudad Magazine) a la conductora y a su compañero dolida porque sintió que no la defendieron de las chicanas de John Milton.

Entonces, Carmen se sorprendió y le preguntó a Estefi: "¿En qué te dejamos sola?".

"Me dejaron sola en la discusión con el hipnotizador, y estos dos de acá cómplices me dejaron sola. No me defendieron en ningún momento", explicó Berardi.

Ahí, Pampito estalló a carcajadas y justificó: "Andá, querida. No hace falta que te defiendan, si sos más mala que una araña. ¿Qué te vamos a defender? Teníamos que bajar un poco porque teníamos al señor acá. Estabas bravísima. Nosotros teníamos que calmar un poco para que no se nos vaya el invitado. Es un programa de televisión esto…".

Y tras darle la razón a Pampito, Carmen Barbieri bromeó a Estefanía Berardi con su recordada frase viral: "¡Pero pará un poco, loca!".

LA INDIGNACIÓN DE ESTEFANÍA BERARDI CON EL HIPNOTIZADOR JOHN MILTON

En un momento, Carmen Barbieri consultó a Estefanía Berardi si pensaba hacerle una denuncia formal al hipnotizador John Milton, y la panelista lo descartó.

"Mi intención no es armar un escándalo judicial con esto. Por eso le dije en la cara que tenga cuidado con este tema porque alguien lo puede demandar por una cosa así".