"Recibí reacciones suyas": Coti Romero dio detalles del acercamiento del supuesto novio de Guillermina Valdés

Coti Romero dio detalles en diálogo con LAM del acercamiento del supuesto novio de Guillermina Valdés, el futbolista Javi García.

“¿Es cierto que te escribió Javi García?”, le preguntó Ángel de Brito y la exparticipante del reality show le contestó: “Antes de ser conocida recibí unas reacciones”.

“Pero ya no están. Igual si entro al mensaje me aparece la solicitud de él pero como que no hay ningún mensaje”, agregó la joven.

“Lo borró”, comentó el conductor y la joven correntina afirmó por su parte: “Sí, cuando empecé a contar lo de los jugadores”.

COTI DE GRAN HERMANO REVELÓ QUE LE ESCRIBIERON JUGADORES DE FÚTBOL

Coti Romero reveló en un móvil con LAM que muchos jugadores de fútbol le escribieron por redes sociales cuando salió de la casa de Gran Hermano.

“Te deben escribir muchos jugadores, desde que estas en Gran Hermano más”, le comentó Ángel de Brito y ella dijo: “En su momento cuando salí sí, pero ahora no tanto, después de que conté”.