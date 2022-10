Reapareció el padre de L-Gante y apuntó contra su hijo: "Me sentí ofendido y dolido"

En la vida de L-Gante su madre, Claudia Valenzuela, ocupa un lugar muy especial. El cantante, a diferencia de ella, no tiene casi vínculo con su padre Miguel Ángel Prosi, quien ahora reapareció y fue tan duro con su hijo como con su expareja.

“Mi vínculo con Elián… Apartir de los 5 años ya no lo vi más. Nos comunicamos por última vez por WhatsApp el día de mi cumpleaños, el 2 de julio. Me mandó un saludo, diciendo que ya nos vamos a ver, pero nada más”, aseguró el hombre en una entrevista que reprodujo Socios del espectáculo.

“Con la madre sí yo tengo un vínculo más cercano. Hablamos, pero no hablamos de Elián, precisamente”, diferenció, para terminar hablando de los motivos del distanciamiento con su hijo. El jurado de Canta conmigo ahora en varias oportunidades contó sobre la ausencia de su papá durante casi toda su vida, la crianza que le dio su madre sola y cómo él quiso contactarse con él cuando se volvió famoso.

"Elián le decá ‘papá’ a la pareja de la madre y él tendría 4 o 5 años. Quería que hiciera el papel de payaso". G-plus

EL PADRE DE L-GANTE CONTÓ POR QUÉ SE DISTANCIÓ DE SU HIJO

“Una vez a Elián lo fui a visitar a la casa y estaba la madre con una pareja. En ese momento era la pareja de ella y Elián le dijo ‘papá’. Él ya tendría 4 o 5 años. Le comunico a la madre que me parecía que quería que hiciera el papel de payaso”, contó. “Después se rompió el vínculo con la madre y ella un tiempo me lo llevó a casa en la que yo vivía en Merlo. Después no lo llevó más y se rompió el vínculo”, expresó.

El padre biológico aseveró que tomó muy mal las declaraciones que tuvo el cumbiero sobre él y la relación que tienen. “Sí, Las escuché. Eso es un tema. Me dio ganas de hablar y yo no soy hablar. Y ese desprecio… No sé cómo dijo si ‘ese hombre’ o ‘ese tipo’. Fue mal, con desprecio. Ahí fue mi enojo”, arrojó.

“No tienen que hablar de mí, primero porque no tienen nada que hablar y segundo, con ese desprecio. Ahí me di cuenta que la madre me estaba falseando y no lo llamé más y tampoco él me llamó. Eso me hizo sentir mal. Más que ofendido, dolido”, lanzó, polémico.