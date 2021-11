La reacción de Zaira Nara cuando le preguntaron si sigue enamorada de Jakob von Plessen, tras los rumores de crisis: "Más que el primer día que lo conocí"

Luego de que la mediática separación de Wanda Nara y Mauro Icardi tras el escándalo con Eugenia “la China” Suárez desembocara en fuertes rumores de crisis entre Zaira (la hermana de la empresaria) y su marido, Jakob von Plessen, la modelo fue contundente al hablar de sus sentimientos por su pareja, con quien tiene a sus hijos Malaika y Viggo.

Invitada a No es tan tarde, el ciclo que conduce Germán Paoloski por Telefe, la entrevistada reveló el motivo por el que no dio el “sí” con Jakob: “Nosotros no estamos casados. Para mí, una vez que tenés hijos, chau; ¡no te casás más! No me parece hacerlo por los hijos. Si te casás, tiene que ser por la pareja, por el amor de la pareja, no porque ‘me lo pidió la nena’”.

Allí, ante la consulta del presentador sobre si sigue enamorada del padre de sus pequeños “como el primer día”, Zaira no dudó: “Sí”. Y cerró, despejando cualquier duda sobre su presente sentimental: “Más que el primer día porque el primer día no me enamoré”.

¡Todo viento en popa!