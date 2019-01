Son muchos los capítulos que escribieron y escriben Wanda Nara (32) y Maxi López (34) desde su escandalosa separación en noviembre de 2013. Y el comienzo de 2019 no parece marcar la excepción. Días después de que Wanda sorprendiera publicando una foto de Maxi sentado, mirando a una Zaira Nara de entrecasa, que disparó las más diversas especulaciones, su ex le dio una entrevista al programa deportivo Un buen momento, de radio La Red. Y aprovechó la consulta del periodista Martín Arévalo, para revelar una particular actitud de la madre de sus hijos cuando Mauro Icardi (su actual esposo y con quien tiene a Francesca e Isabella) está concentrado con su equipo, en la previa de cada partido del Inter de Italia.

"Ella lo toma como un juego, haciéndome entrar en la casa de ella o llamándome cuando su marido está en la concentración... y romper y hacer cosas que no están buenas, más que nada por los nenes. Es una mina que se casó, que ya tuvo otros nenes y yo solo quiero mantener el vínculo con mis hijos y nada más", disparó el futbolista, enigmático. Y ante la repregunta sobre el motivo de esos llamados de Wanda, respondió: "No sé llamar para qué… Porque me llama en días puntuales. Lo que pasa es que yo ya no entro en el juego que ella quiere hacer creer o quiere demostrar. No entro, porque si no me enrosco y después no hablo durante meses con los chicos. Todas cosas que son así porque la mujer y en este caso, la madre de los chicos, vive con ellos".

Tras recibir varios mensajes que la arrobaban en Twitter, anoticiándola de los fuertes dichos de su ex, Wanda decidió recoger el guante y contestar a través de la red social: "¿Max, no tenés otra cosa más interesante que hablar de mí? Es cansador que me arroben en mi Twitter con entrevistas 'futbolísticas'", lanzó. Y el final de su mensaje se lo dedicó a Martín Arévalo, periodista de TyC Sports y La Red con quien ya tuvo cruces, tanto ella como Icardi: "El que cubría a la Selección parece que cubre espectáculos. No sabía nada", agregó, junto a una foto de Marley que sembró más dudas que certezas.

Un capítulo más y van...