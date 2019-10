La reacción en vivo de Karina la Princesita cuando Barby Silenzi dijo que podría ser la madrina de su bebé

Un singular (e incómodo) momento se vivió en la pista de Súper Bailando 2019 cuando Marcelo Tinelli comenzó a hacer preguntas sobre el bebé que tendrán Barby Silenzi y el Polaco. Embarazada de tres meses, la bailarina contó a quién habían elegido como padrino del bebé.

"Nosotros queremos que Ángel (de Brito) sea el padrino", dijo Barby. Y, rápido para la polémica, el periodista agradeció la propuesta y sugirió que la madrina sea Karina la Princesita, con quien el Polaco tuvo a Sol (11).

Inmediatamente, la cámara enfocó el rostro sorprendido y desencajado de la cantante tropical ante tamaña declaración. "Yo elegía el padrino y Barby va a elegir a la madrina", se desentendió del embrollo el Polaco.

Lejos de achicarse, Barby le puso el pecho a la situación. "No sé quién, todavía. Puede ser, ¿por qué no? Karina me encanta, me cae re bien y me llevo súper", contestó Silenzi al tiempo que la Princesita hacía muecas y sonrisas para la cámara.