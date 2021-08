La reacción de Virginia Gallardo ante el escandaloso posteo de Eduardo Fort en su contra: "Trabajo desde que tengo uso de razón"

Virginia Gallardo reaccionó picantísima al escandaloso posteo que Eduardo Fort publicó en su contra. En Intrusos, la panelista le respondió contundente al empresario, quien habló de su relación con Ricardo y a través de un tweet expresó que ella solo era "empleada" de su hermano.

“Él escribió ‘Virginia Gallardo la diferencia es que Rocío es mi pareja no mi empleada’, haciendo referencia a Marengo por alguna cuestión en la que Virginia dijo ‘bueno que muestre también ella los resúmenes de las tarjetas y todo lo que le paga Eduardo’, pero él luego la cataloga de empleada a Virginia”, explicó Rodrigo Lussich.

Entonces, Gallardo comenzó su descargo: “Que todo el mundo lo vea, si me va a hablar que tenga la valentía de arrobarme porque así también es muy fácil. Igual quiero en sus casas que usted señora o señor si tiene Twitter entre a esta cuenta, vea esta declaración, deslice y lea el cien por ciento de los comentarios, lo que le contestan”.

Durante la última emisión de América, Virginia aprovechó el espacio para contestarle a Eduardo. “La interesada, empleada, dijo que no a este negocio de la serie. Ahora, ustedes creen que el hermano ausente dijo ‘saben qué, prefiero correrme a un costado’. Él es el primero que está dando testimonio. Empleada toda la vida, trabajo desde que tengo uso de razón. Me hubiera encantado ser heredera de un imperio, pero realmente no tuve esa suerte así que salí a trabajar siempre”, sentenció tajante.