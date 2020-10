La reacción de Valeria Lynch cuando Lussich la apuró en vivo: "¿Se te superpuso Mariano Martínez con Cau?"

Tras terminar su matrimonio de más de 13 años con Cau Bornes (64), Valeria Lynch (68) arrancó una relación sentimental con el cantante de Attaque 77, Mariano Gabriel Martínez. En una entrevista con Intrusos la cantante se refirió a los comienzos de su relación y Rodrigo Lussich lanzó una picante pregunta.

“Poniéndolo en términos administrativos, ¿entre esta gestión y la otra anterior hubo un balance o se superpusieron las gestiones?”, lanzó el periodista, filoso. “Hubo una demora y balance, sin dudas. Sí los escarceos venían porque las cosas cuando son inevitables, pasan. Pero hubo un corte y un comienzo” , aseguró la artista.

“Los escarceos empiezan cuando él comienza a ser mi productor discográfico en el 2017. La realidad es que comienza con miraditas y decir ‘no, no, yo no puedo’. Yo pensaba que eran cosas mías y él pensaba lo mismo. Él estaba en pareja y yo también. Nunca hubo más que eso. Miraditas, alguna frase que yo decía ‘guau, qué raro’. Paso lo inevitable, chicos”, se sinceró Valeria, contenta con su noviazgo.

La cantante reconoció que aunque le gustaba Mariano, no estaba tan segura. “Yo puse más reparos. Fue por la edad, yo tengo más prejuicios con eso y él me hizo ver que nosotros no tenemos edad. Nuestras mentes están parejas y nuestro corazón también. Y tiene razón”, señaló. “Hay todavía un prejuicio de ‘se agarró un pibe’. Es un hombre”, comentó Valeria Lynch entre risas.