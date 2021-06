La reacción de Sol Pérez luego de que Dani La Chepi admitiera que no quería que ganara en Masterchef: "Uno no le puede gustar a todo el mundo"

En medio de la cuenta regresiva porque se viva la gran final de MasterChef Celebrity 2 y se conozca quien será el ganador entre Georgina Babarossa y Gastón Dalmau, Dani La Chepi dio que hablar al dejar en claro que Sol Pérez (la última eliminada del reality de Telefe) no estaba entre sus favoritas. Y sin estar ajena a sus dichos, la joven recogió el guante y se hizo eco de su opinión.

“¡No me gustaría que gane Sol Pérez porque no me gusta ella!”, había sido el contundente sincericidio que la influncer lanzó, días atrás, en dialogo con Implacables.

Indagada por esto, Sol reaccionó: “Yo jamás hablé mal de nadie, nunca. No tengo nada para decir respecto a esa declaración”, comenzó diciendo en una nota que dio para Paparazzi.

Sol Pérez: "No tengo mucho para decir, sí que estoy contenta con lo que estoy viviendo, con todo lo que me pasó en este tiempo. Me quedo con lo bueno, uno le puede gustar a todo el mundo". G-plus

“No tengo mucho para decir, sí que estoy contenta con lo que estoy viviendo, con todo lo que me pasó en este tiempo. Me quedo con lo bueno, uno le puede gustar a todo el mundo”, agregó, sin ánimos de entrar en más polémica.

Y en cuanto al origen de su chispazo con Dani, cerró: “No lo sé. Creo que no le puede gustar a todo el mundo. Hay que centrarse en lo que a uno le importa y le hace bien. Hoy me hace bien mirar todo lo que logré. Después, nada más. Jamás hablé mal de nadie, no es mi forma de manejarme, no la elijo. Por eso no tengo nada para decir”.