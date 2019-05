La bailarina no ocultó sus nervios cuando el conductor quiso saber más sobre Federico , la pareja de la bailarina.

Pese a que intenta mantener el perfil bajo con su vida amorosa, las preguntas sobre su pareja no tardaron en llegar. Indagada por Marcelo Tinelli, Silvina Escudero no ocultó sus nervios al hablar de Federico en el Súper Bailando.

Así fue el ida y vuelta entre el conductor y la participante:

Tinelli: -¿Le gustaría casarse con su novio?

Silvina: -A mi me encantaría.

T: -¿Quién es él?

S: -Fede se llama. En este momento debe estar en la cama transpirando porque estamos hablando de él.

Tinelli: "¿Qué hace de su vida tu novio?". G-plus

T: -Pero, ¿qué hace de su vida?

S: -Él es comerciante.

T: -¿Qué comercia?

S: -Tiene un negocio.

Silvina Escudero: "Él es comerciante. Tiene un negocio de cosas... Jajaja, me pongo nerviosa. No vuelvo a casa, Marcelo. Vende ropa, cosas, tipo indumentaria, cosas de camping, uniformes y esas cosas. No vuelvo a mi casa, Marcelo". G-plus

T: -¿De qué?

S: -De cosas... Jajaja, me pongo nerviosa. No vuelvo a casa, Marcelo. Vende ropa, cosas, tipo indumentaria. Me pongo muy nerviosa. (Dirigiéndose a Hoppe) Fede, vos lo conocés.

Hoppe: -Lo que yo recuerdo, vende ropa militar.

S: -Tiene un negocio que vende de todo. Cosas de camping, uniformes y esas cosas. Yo tengo que volver a mi casa. No hablo de él en ningún lado. Hace más de dos años que estamos y no hablo básicamente de él.

¡Qué momento!