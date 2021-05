La reacción de Silvina Escudero cuando Cinthia le dijo en vivo que su ex salió con otra chica: "Fue desprolijo; vos le tiraste todas las cosas"

En septiembre del 2020, Silvina Escudero les puso punto final a sus cuatro años de amor bajo perfil con Federico. Desde entonces, la bailarina y panelista de Los Mammones no volvió a blanquear ante la prensa ningún romance. Pero sí se ocupó de negar categóricamente la versión de affaire con Mariano Martínez.

En pleno móvil con Ángel de Brito para LAM, Cinthia Fernández la sorprendió al revelar detalles de su ruptura con Federico, con quien afirmó la panelista estaría reapostando a la pareja Silvina Escudero.

El incómodo ida y vuelta en LAM:

Ángel: -¿Volviste con tu último ex?

Silvina: -No, no volví. Estoy sola.

Cinthia: -¡Qué mentirosa! Yo ya hablé con vos, me lo negaste. Pero ¿por qué te ven en el barrio con él? Él entra a tu casa. También estuvo un poquito desprolijo, porque él estaba saliendo con una chica, que se llama María Sol. Pero le volvió el amor por Silvina. Silvina se enteró, se puso un poco loca, y le tiró todas las cosas a la basura. Todos en el barrio, la gente, los vecinos, lo vio. ¡Y está bien! Por ahí él se le hacía el histérico. Vos lo encaraste, le dijiste 'estás con una mina'. Y él te dijo 'no, no, no'.

Ángel: -Silvina quedó dura en el sillón. ¿Esto es así?

Silvina: -La verdad que no, pero yo escucho atentamente, fielmente, todo lo que dice.

Cinthia: -¿No chateaste con la otra chica por Instagram? Mirá que yo tengo los chats. ¡Diganló si se aman!

Silvina: -Si mi exnovio salió o no con una chica, con 4 chicas, con 8 chicas, está buenísimo. Yo también, yo me separé hace 8 meses.

Cinthia: -¿No pasaste con el auto por el balcón y no lo viste en el cumpleaños de la madre con la otra chica?

Silvina: -¿Un balcón?

Cinthia: -Sí, ese día te desmayaste (en Los Mammones) y él fue a socorrerte y ahí volvió el amor.

Silvina: -No, Cin, la verdad que no. No vi a mi exsuegra. Sí es cierto que él salió con otras personas y que yo salí con otras personas.