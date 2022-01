La reacción de Sabrina Rojas frente al Tucu López en vivo cuando le nombraron al hermano de Jimena Barón: "Siempre está la Cobra"

La relación del Tucu López con Jimena Barón lo dejó muy expuesto en los medios, algo solo comparable a las entervistas que tuvo que dar luego que se revelara su romance con Sabrina Rojas, con quien comenzó a conducir Emparejados este domingo.

De hecho, en ese ciclo fue donde el Tucu y Sabrina recibieron a Barbie Velez y Bauti Lena, que llegaron allí a hablar de la obra que estrenará en breve, Trepadores, sin saber que provocarían un divertido momento a raíz de una coincidencia con el actor de Sex.

“Vamos a estar desde el viernes 14, nos quedamos acá haciendo la temporada con esta comedia hermosa con Bauti Lena, Fede Barón, Rodrigo Noya…”, llegó a decir Barbie al presentar su espectáculo, justo antes de que Sabrina notara un detalle picante durante el diálogo.

EL DETALLE DE JIMENA BARÓN QUE SABRINA ROJAS NO DEJÓ PASAR FRENTE AL TUCU LÓPEZ

“¡Tu ex cuñado! ¡Todo me recuerda a ti!”, cantó Rojas con la letra de Sandra Mihanovich, en referencia al hermano de Jimena, que participa del elenco. “¡Sí, mi ex cuñado! ¿Viste que hay una conexión constante? Le mando un saludo grande a Fede, capo total”, dijo López, notablemente nervioso.

“¡Siempre baja La Cobra!”, arremetió Sabrina ante las risas nerviosas de los invitados. “¡Y a La Cobra también le mandamos un beso grande! ¿Viste que fue papá hace poco Fede?”, le dijo el Tucu López a Barbie Vélez, buscando su complicidad y la tuvo: “¡De una bebé hermosa!”, dijo ella.

Hace algunos días, la ex de Luciano Castro publicó un divertido video en sus redes en el que le reclamó al Tucu López que sus seguidores le dijeron que la lleva “al mismo supermercado al que iba con Jimena Barón”. “¿Podés ser más original y llevarme a otro súper?”, protestó Sabrina Rojas.