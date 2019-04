Sabrina Rojas visitó Los Ángeles de la Mañana luego de disfrutar de un viaje soñado a México junto a Luciano Castro, con quien este verano superaron una fuerte crisis de pareja que incluso los llevó a pensar en la separación.

En medio de la charla sobre su reconciliación con Castro, Karina Iavícoli le hizo una pregunta al hueso sobre los rumores de posibles terceros en discordia: “¿Te duele que digan que Luciano por ahí es desprolijo o te engañó? Porque no está bueno”, indagó la periodista.

Sabrina respondió de forma contundente: “No me duele. ¿Sabés lo que me da bronca? Que siempre el desprolijo es él, el que mete los cuernos es él… ¡Hola! Yo puedo meter cuernos, puedo ser desprolija”.

"No me duele. ¿Sabés lo que me da bronca? Que siempre el desprolijo es él, el que mete los cuernos es él… ¡Hola! Yo puedo meter cuernos, puedo ser desprolija" G-plus

Rápidamente, Ángel de Brito le preguntó: “¿Lo hiciste?”, pero Rojas le retrucó “no te voy a contar acá si lo hice o no. ¡Todos hemos pasado por todo!”.

Además, la actriz contó que con Luciano no practican el poliamor: “No, por ahora no, pero yo en la vida no descarto nada. No sé si me la bancaría, tengo que ver en qué momento estoy soy, si me conviene o no (risas)”

“¿Las compañeras de elenco se zarparon alguna vez?”, volvió a preguntar el conductor. Y ella reflexionó: “Alguna vez… pero a lo que voy es que siempre que creen que una pareja se separa es por infidelidad; y siempre es de él a ella. ¡Siempre somos las víctimas!”.

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!

​