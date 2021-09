La reacción de Rocío Marengo cuando le preguntaron si Vicuña le tiró onda: "Es una información muy privada"

En medio de la extensa nota que dio para Los Ángeles de la Mañana, Rocío Marengo dio que hablar cuando le preguntaron si Benjamín Vicuña -quien se acaba de separar de Eugenia “la China” Suárez- le tiró onda en algún momento de su vida. Y a la hora de responder, la participante de La Academia le propuso un particular trato a Ángel de Brito.

“A Benja lo conocí cuando era chica. ¿Si me tiró onda? Eh… Lo que pasa es que es una información muy privada y si yo con esto logro algo de Ángel me ponga una buena nota (en el certamen de ShowMatch), puedo contar más”.

“¿Vos querés canjear una buena nota por la anécdota?”, indagó el conductor. A lo que la invitada se sinceró: “Y… ya que estoy. ¿Queda mal? No sé qué hacer. ¡No puedo ir más a duelos!”·

“Es buena idea y yo estoy casi aceptando. Lo que pasa es no tenemos tiempo. Me encanta esa mafia en vivo”, siguió De Brito, pidiéndole a Rocío que no dé a conocer esta información en otros medios. Y Marengo cerró, misteriosa: “No, yo no cuento. Además, no conté nada en todos años. Pero quiero decir públicamente que soy team Pampita, ¡la amo!”.

¡Qué momento!