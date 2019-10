La reacción de La Princesita tras enterarse de que el Polaco tendrá un hijo con Barby Silenzi: "Lo supe por una panelista"

Luego de las repercusiones que generó la noticia sobre el embarazo de Barby Silenzi, quien espera a su primer hijo con El Polaco, La Princesita (quien es madre de Sol junto al cantante) contó su reacción ante la sorpresiva novedad.

Indagada por el tema del momento, Karina intentó ser cauta con sus palabras: "Viste cómo soy, yo no opino en los lugares que siento que no me corresponde. No siento que haya nada que tenga que decir como 'qué bueno', o 'qué mal'", comenzó diciendo la artista en Siempre Show (lunes a viernes a las 20 horas por Ciudad Magazine).

Por otro lado, La Princesita aseguró que la noticia no la supo por el lado del futuro papá: "No lo sabía, me enteré porque Karina Iavícoli (panelista de Los Ángeles de la Mañana), que me escribió para preguntarme. Me preguntó '¿sabías?', y yo le dije 'no, ni idea'". A ver, que quede claro que yo siento y sé que El Polaco no tiene la obligación de decírmelo como si yo fuera parte de la pareja. Lo entiendo por el lado de mi hija, pero ahí es un tema que arregla el papá con la hija, porque además Sol ya tiene 12 años, es muy independiente y mi hija es muy reservada".

"¿Si hablé con Sol del tema? No quiero hablar de eso, pero sí. No voy a decir nada porque cualquier cosita que diga puede generar cosas y es delicado cuando están los chicos. Lo único que puedo decir como mamá es que conozco a mi hija y va a armar a sus hermanitos, como a su hermanita, porque ama a los chicos y está criada así. Es familiera y es de buena madera, todo es buena onda y positivo", agregó.

En cuanto a su vínculo con Valeria Aquino, madre de Alma, la otra hija del Polaco, remarcó: "No tenemos relación. Soy una ex, no lo digo por ella, pero soy muy de ubicarme. Yo no voy a generar líos con las parejas actuales de mi ex, no voy a hacer ningún comentario".

A su vez, destacó la relación que mantiene con Silenzi, quien ya es madre de Elena, fruto de una relación con Francisco Delgado: "A veces viene a casa, aparte vino a mi cumpleaños en el verano. Tomamos mates todos juntos. Yo soy así, si está todo bien conmigo, todo bien; sino, no tendremos relación".

Por último, ante la posibilidad de cuidar al nuevo integrante de la familia, la participante del Súper Bailando se sinceró: "Ahí ya no sé. Pero no de mala, sino porque disfruto de que Sol tiene 12 años y puedo llevar una vida más libre. Una vez te puedo bancar igual".