La reacción del Polaco al ver el episodio de violencia que denunció Karina La Princesita y que presenció su hija

La acusación pública de Karina La Princesita a su hermano Ezequiel, en la madrugada del 1° de enero, cuando transmitió en vivo a través de Instagram un escándalo familiar y manifestó “que todos vean que esto es violencia de género”, se transformó en la noticia del primer día del año en la farándula.

La artista brindó un móvil para Intrusos, en el que brindó detalles de lo sucedido y reveló el motivo que desató la pelea: “Fue un pedido de ayuda y no solo para mí, sino también para mi hermano. Porque uno está cansado de que pasen estos episodios, llamar a la Policía y que no haya soluciones. Estaba mi hermana, mi hija y mi mamá. La estábamos pasando todos muy mal. Todo esto ya pasó en la ruta, venía manejando y era incontrolable la situación. Llamé a la Policía desde la ruta. Fui la que traté de no perder la calma porque tenia a mi hermanita, mi hija y mi mamá llorando. Las nenas estaban con un ataque de nervios porque estaban totalmente asustadas”.

Consultada sobre cómo lo tomó su hija, Sol, de 11 años, dijo: “Le expliqué que hay que frenar la violencia”. Y luego contó la reacción del Polaco al enterarse del episodio de violencia que presenció la hija de ambos: “Si, me llamó al otro día. La verdad es que el teléfono me explotaba, tengo como 500 mensajes sin leer todavía. El llamado del padre de Sol lo atendí porque estaba muy preocupado, obviamente. No le gusta que su hija pase esas cosas. A nadie le gusta”.

Además, la cantante tropical fue consultada por la relación de su ex con su hermano. “Si, obviamente se conocen y tienen buena onda, todo bien. No sé si hablaron después o si no. No tengo idea, pero llamó para ver si estaba todo bien”.