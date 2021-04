La reacción del Polaco cuando le preguntaron si iría a otra fiesta de Fede Bal, ¡con Barby al lado!: "No me gusta imaginarme cosas que no van a pasar"

A fines del año pasado Federico Bal organizó una fiesta entre amigos en su casa que tuvo fuertes coletazos, cuando Barby Silenzi reenvió a la prensa la pícara invitación que el actor le hizo al Polaco. “La pileta está hirviendo. Desde hace tres días que la tengo calentando. ¿Sabés las mujeres que vienen Polaco?”, se había escuchado decir en ese audio de WhatsApp.

Como consecuencia, se produjo una crisis entre Silenzi y el cantante, y ese hecho fue determinante para que Sofía Aldrey terminara su relación con Fede. Frente a estas derivaciones del caso, José María Listorti puso en aprietos al Polaco cuando en un móvil para Hay que ver recordó el escándalo: “Pensemos cosas lindas. Como que Fede te invita a una fiesta con la pileta caliente, ¿vas o no vas? Qué hacés”.

Entre risas, el músico bromeó: “Con el agua hervida, sino no me gusta a mí…”. Acto seguido, fue fiel a su personalidad y evadió la respuesta: “No me acuerdo, ni tampoco me gusta imaginarme cosas que no van a pasar”.

José María Listorti al Polaco: “Bien por tu respuesta, aunque todos sepamos que lo que decís sea mentira. Está muy bien”. G-plus

Ahí, el conductor insistió en plantearle la situación de otra hipotética invitación de su amigo, y el Polaco recurrió otra vez al humor. “Se corta el móvil. ¿Es la sombra? ¿Es el sol?”, lanzó jocoso. Tentada e indignada, Denise Dumas explotó: “¡Pero este chico no aprendió nada!”.

Desde el estudio, todos le indicaban las respuestas al entrevistado a los gritos: “Tenés que decir que no irías. Tenés que decir que irías con Barby”. Hasta que por fin el Polaco se la jugó por contestación más políticamente correcta y clausuró el tema: “No, no voy. Me queda en casa practicando baile y stand up a morir. Ya está”.

Al final, José María Listorti sinceró la situación incómoda a la que sometió al Polaco: “Bien por tu respuesta, aunque todos sepamos que lo que decís sea mentira. Está muy bien”.