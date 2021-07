La reacción de Pico Mónaco luego de que Ángel De Brito anunciara el embarazo de Diana Arnopoulos: "Sos una especie de CIA"

Ángel de Brito reveló qué le dijo Pico Mónaco tras hacer pública la noticia del embarazo junto a Diana Arnopoulos. En Los Ángeles de la Mañana, el periodista leyó el mensaje que recibió del deportista después de dar a conocer la información de la dulce espera en su programa.

“Pico no me quiere tanto, me dijo ‘me está escribiendo todo el mundo’. Yo lo había felicitado ayer, se acuerdan que les dije que no me había confirmado. Me dijo ‘traté de mantenerlo lo más hermético posible, pero sos una especie de CIA”, contó el jurado de La Academia en la emisión de eltrece.

"Traté de mantenerlo lo más hermético posible, pero sos una especie de CIA. Lo sabía muy poca gente porque queríamos estar seguros". G-plus

Más sobre este tema Filoso comentario de Carlos Monti tras el anuncio de paternidad de Pico Mónaco: "¡Qué cosa! Pampita está por dar a luz y él va a ser papá"

Luego, De Brito continuó leyendo el chat que mantuvo con el futuro padre primerizo y comentó acerca de la persona que le reveló la noticia: “Recién veo este mensaje sinceramente. Lo sabía muy poca gente porque queríamos estar seguros’. Eran cuatro, uno era el hermano de Pico, que no fue el que me lo contó obviamente”.