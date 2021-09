La reacción de Paula Varela al enterarse en vivo que Mirtha Legrand la bloqueó: "Señora, ¿por qué no veo más su foto?"

Paula Varela se llevó una sorpresa en el aire cuando se dio cuenta de que Mirtha Legrand la tiene bloqueada en WhatsApp.

Luego de que en Intrusos Evelyn Von Brocke revelara que alguien de su entorno más íntimo estaría impidiendo que la gente se comunique con la histórica conductora, la panelista se enteró en vivo que forma parte de las personas bloqueadas.

“Está bloqueda Paula Varela”, dijo Rodrigo Lussich en pleno programa mientras comentaban acerca de la interna familiar de la diva.

Y la integrante del panel le habló directamente a la Chiqui para pedirle que la desbloquee: “Señora Mirtha, ¿por qué yo no veo más su foto? Me bloqueó. No señora desbloqueemé ya”.