La reacción de Pampita cuando le preguntaron si realizó un tratamiento para quedar embarazada: "Van a tener que ver el reality"

Después de haber brillado bailando en el caño de La Academia de ShowMatch (eltrece) a menos de un mes de haberse convertido en mamá por quinta vez, Pampita respondió con evasivas cuando le preguntaron si recurrió a algún método de fertilización para tener a Ana.

Súper feliz por haber podido bailar en la pista, tras haber brillado en el certamen la jurado habló de su maternidad y remarcó que si queremos saber si realizó un tratamiento para quedar embarazada de su beba con Roberto vamos a tener que ver su reality.

"No puedo adelantar nada, no puedo espoilear. Creo que en octubre va a estar terminado. ¡Van a tener que verlo! No quiero quemar nada hasta que sea el momento, lo siento mucho. ¡Van a tener que ver el reality!", le dijo a Teleshow, súper ansiosa por el pronto estreno de Siendo Pampita.