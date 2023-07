La reacción de Pampita cuando le preguntaron si podría ser amiga de China Suárez: "Yo creo que somos buenas madres de chicos que son hermanos"

La relación entre Carolina “Pampita” Ardohain y Eugenia “la China” Suárez logró mantener un clima de paz y armonía lejos de cualquier escándalo desde que lograron armar una familia ensamblada.

Así lo dejó en claro Pampita, después de que Eugenia se convirtiera en noticia por un video que subió a las redes donde se ve a sus vestuaristas cantando una particular canción desde un motorhome: “Para mí, Eugenia es parte de mi familia. Es la mamá de los hermanos de mis hijos, así que nunca voy a tener polémicas con ella con ningún tema”, expresó la modelo en una nota que dio a Intrusos.

“A partir de que ella pasó a ser la madre de los hermanos de mis hijos, para mí es sagrado no meterme en quilombos, no decir cosas que puedan afectar al otro, estar a disposición al 100 por 100 sobre lo que la otra persona necesita”, agregó. Y siguió: “Está incluida en mi familia. Si va a casa, tiene las puertas abiertas y no necesita invitación. Hay una cosa de lo que es la fantasía en el afuera y cómo vivimos nosotros nuestro día a día”.

Por último, ante la pregunta sobre si podría ser amiga de la China, la entrevistada cerró, sincera: “Yo creo que somos buenas madres de chicos que son hermanos. Siempre entendemos el rol en el que estamos y tratamos de que ellos estén unidos lo máximo posible”.

PICANTE COMENTARIO DE PAULA VARELA A PAMPITA AL HABLAR DE CÓMO SERÁN LOS CAMARINES EN EL BAILANDO

En medio de la cuenta regresiva para que Marcelo Tinelli regrese con Bailando 2023 por América, en Socios del Espectáculo dieron detalles de cómo serán los camarines de las figuras y Paula Varela sorprendió con un picante análisis en vivo sobre Carolina “Pampita” Ardohain.

“Para Pampita, un motorhome no, ¡te lo pido por favor!”, atinó a decir la panelista del ciclo de eltrece, despertando las risas de sus compañeros, a varios años de que la modelo asegurara que su ex Benjamín Vicuña le fue infiel con Eugenia “la China” Suárez en uno de esos vehículos.

“Los camarines parece que van a estar como afuera del estudio, pero ¿y si llueve? Se van a empapar”, analizó Nancy Duré. Y Adrián Pallares añadió: “Todo lo que es de técnica parece que desde el canal no se lo van a facilitar, pero Tinelli siempre tiene al mismo equipo para trabajar”.

“El estudio tiene dos puertas gigantes que se abren a un espacio donde podrían estar los camarines”, cerró Paula, mientras se define cuando será el gran regreso de Tinelli a la pantalla chica y que contará con varios famosos que prometen dar que hablar.