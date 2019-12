La reacción de Pampita cuando le preguntaron si había algo comprometedor en el celular que le robaron en París

Fue casi una semana de amor la que vivieron Pampita y Roberto García Moritán en su luna de miel en París. Y si bien la modelo top tuvo un percance en pleno viaje, le puso humor a lo sucedido.

Recién llegada a la Argentina, Carolina Ardohain retomó su rutina y abrió Pampita Online -el programa que conduce por Net TV- hablando de sus soñados días en el destino que eligieron para descansar después de su boda.

Luis Piñeyro, sobre el celular que le robaron a Pampita en su luna de miel con Roberto García Moritán en París: "¿Hay algo que pueda ser complicado ahí adentro?". G-plus

Con la sonrisa plasmada en su rostro, la jurado del Súper Bailando dio detalles de cómo fue la convivencia en Francia. Sin embargo, no todo fue color de rosas: "Al segundo día me robaron el celular. Roban en todas partes, no sólo acá", contó.

"Yo me ponía remera térmica, sweater, chaleco y después tapado. El celular lo tenía en un tapado que tenía cierre y encima tenía bolsillo bien profundo. Había mucha gente y muchos turistas, y en un momento meto la mano para sacar una foto y no había más celular", agregó.

Pampita: "No, porque era el teléfono de Puli Demaría (su amiga y panelista del ciclo). Lo tenía hace poquito, hace un mes, pero ella había borrado todo". G-plus

Por otro lado, la conductora reconoció que intentó recuperar su teléfono: "Roberto vio que mi WhatsApp estaba en línea, así que el que lo agarró ya lo estaba usando. Entonces le empezamos a ofrecer una recompensa para que me devuelvan el teléfono, todo esto escrito en francés. Pero después, directamente lo apagó. Ahí, bloqueé al celular instantáneamente y ya no le sirvió más. Le convenía aceptarme la oferta de la recompensa. Pero no".

