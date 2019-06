La reacción de Pampita cuando le mostraron una foto de la China Suárez ¿provocándola? comiendo un alfajor

Un verdadero revuelo se armó luego de que Intrusos mostrara una foto de la China Suárez comienzo un alfajor cuya marca es el apellido de Mariano Balcarce, ¡actual novio de Pampita!

La imagen que mostró Intrusos en realidad era una captura de la cuenta Chismesdeker, que luego la borró. La administradora de la cuenta explicó a través de Instagram Stories: “Me la mandaron, yo la subí y después una fan de la China me dijo ‘ojo que es de diciembre de 2018’. Entonces, la bajé inmediatamente. Pero se ve que le hicieron captura y se propagó por todas las redes”. Pero luego subió otro video diciendo: “Ahora las fans de Pampita dicen que la subió el sábado. Así que fans de la China, haganse cargo de lo que hace la China”.

Más allá de las especulaciones de cuándo subió la foto la novia de Benjamín Vicuña y que muchos señalaron como “provocativa” contra Pampita, las cámaras de Hay que ver fueron en busca de Carolina para saber qué opinaba del tema.

Cuando le mostraron la foto a Pampita, ella dijo: “No te podría decir nada porque no tengo idea de dónde sale esa foto, no sé. Me sorprendés con lo que me mostrás, qué te puedo decir. No sé”.

Pero tras la sorpresa por la imagen y al ser consultada sobre si le generaba algo, reflexionó: “No, porque con los chicos tratamos de tener todos muy buena relación, somos los adultos acá. Y yo no engancho con algo así. No te voy a contestar nada porque me importa mucho el bienestar de mis hijos y que ellos sean felices. Nada que me puedas decir, de verdad, no engancho con nada.

No sé de donde sale la foto pero no tengo nada que comentar porque es muy importante el bienestar de mis hijos así que nunca me meto en ningún tema que les pueda terminar haciendo mal a mis hijos”.

“¿La China es capaz de ingeniar una cosa así?”, indagó el cronista. Y ella respondió: “No, no creo, no se me pasa por la cabeza. En serio, hay re buena relación y predisposición de parte de los adultos para que los chicos estén bien. Ellos viven en dos casas, cuidamos mucho todo eso”.

Entonces, el notero le dijo que la China después habría borrado la postal y Pampita contestó: “No te sé decir, habría que preguntarle a esa persona, yo no tengo nada que ver en esto”.

¿Hay buen diálogo con la China en la actualidad? “No hablo de eso, soy muy cuidadosa y no tengo nada para decir”.

“Lo único que importa son los chicos. Cada vez que dicen que yo también mando a adecir algo, rápido salgo y explico que nada que ver. Siempre están tratando de… En mi programa, cualquier frase que digo dicen ‘esto es un palito’ para tal, y rápido descomprimo, doy la cara y lo desmiento porque no es así”, agregó, muy seria.

Y cuando le preguntaron si Suárez también quiere el bienestar de todos, Pampita concluyó: “No te sé decir. Yo te digo cómo me gusta que mis hijos estén en sus dos casas, que estén cómodos y que los adultos cuidemos eso”.