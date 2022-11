La reacción de Nazarena Vélez a la invitación de Carmen Barbieri: "Yo ya la perdoné a ella y a su hijo"

José María Muscari visitó a Carmen Barbieri en Mañanísima y ella reconoció que “se pierde mucho tiempo” en discusiones y peleas entre la farándula, tras lo cual le propuso a Nazarena Vélez reunirse para limar asperezas, y la actriz reaccionó en vivo a esa invitación.

“Me encantaría tener una charla con Nazarena, no en cámara, o sí”, dijo Carmen, ante la aprobación de Muscari, a seis años de la tremenda pelea entre familias a raíz de la conflictiva separación de Barbie Vélez y Fede Bal.

“Le creí mucho todo lo que dijo”, dijo Nazarena en LAM tras ver el video, no obstante despué afirmó decidida: “No me interesa tener una charla con Carmen”. “No fuimos nunca amigas, no tenemos nada para hablar. Está bien. Yo ya la perdoné a ella y a su hijo”, agregó.

Más sobre este tema Carmen Barbieri sorprendió con sus palabras sobre el embarazo de Barbie Vélez

LA REACCIÓN DE NAZARENA VÉLEZ ANTE LA INVITACIÓN DE CARMEN A RETOMAR EL DIÁLOGO

“Ya los perdoné. Me di cuenta cuando Federico tuvo cáncer porque no le desee el mal, de verdad. Dije ‘¡Uy, que m….!’, te lo juro por Dios. Y ahí me di cuenta de que lo había perdonado”, recordó Nazarena, aunque reconoció que no pensó en llamarlo porque “no es falsa”.

“Tampoco te voy a decir que rezaba todas las noches porque sería mentira”, recordó Nazarena, que reconoció que fue “un amor muy importante para Barbie”.

Nazarena recordó que “Carmen fue muy cruel por defender a su hijo”. “Dijo que Barbie quería que Federico termine como Fabián (Rodríguez)”, recordó Vélez, en referencia a su ex marido, que se suicidó en marzo de 2014 a raíz de una profunda depresión.

Más sobre este tema Carmen Barbieri sorprendió al hablar de Nazarena Vélez tras su enfrentamiento: "A ella la veo divina"

NAZARENA VÉLEZ Y EL RECUERDO VÍVIDO DE LA PELEA ENTRE FEDE BAL Y BARBIE VÉLEZ

“No necesitamos esta charla. Está bien. Nunca fuimos amigas y no la necesito en mi vida, y ella tampoco me necesita en la suya”, reiteró Nazarena, que, no obstante, reconoció que si se cruza a Carmen “nos decimos ‘Hola, ¿cómo te va?’ y listo”.

“Yo sé que ella lo hizo para defender a su hijo, y ella es una mamá”, dijo Nazarena, que reconoció que “seguramente” dijo barbaridades en ese tiempo porque “es muy difícil ser mamá cuando te tocan a un hijo”.

“Es enloquecedor por momentos. Yo pensaba que, si me lo encontraba a él, podría hacerle algo. Yo tenía mucho odio, y gracias a Dios pude salir de ahí”, recordó Nazarena, que ante una sugerencia de Pía Shaw para “cerrar el capítulo”, optó por recomendar “que se queden con el capítulo sin cerrar”.