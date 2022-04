La reacción de Melody Luz al ver a Alex Caniggia muy mimoso con Majo Martino: "No me extraña para nada"

Si bien pasaron dos noches muy tórridas en la suite de El hotel de los famosos, Alex Caniggia no conformó una pareja con Melody Luz, y ahora parece haber centrado sus ojos en Majo Martino, con quien comparte la habitación de huéspedes.

Tras haberle robado un beso a la periodista en la habitación de huéspedes, el mediático despertó a la mañana siguiente y se pasó a su cama para “cucharear con ella”, en el preciso momento en que Melody Luz entraba a hacer las camas.

“Majo, arriba, vaga. ¡Qué vaga de m….. que sos! No te levantes, dormí ahí”, le dijo Alex antes de cubrirse con la frazada de Martino, en una situación más que complicada para Melody, que le avisó que iba a hacer su cama.

Más sobre este tema Walter Queijeiro sorprendió a Alex Caniggia y Melody Luz en una situación comprometida: "Les dejo 10 minutos más"

MELODY LUZ ENCONTRÓ A ALEX CANIGGIA “CUCHAREANDO” CON MAJO MARTINO

“No me sorprende en lo absoluto que Alex esté con Majo, cuchareando, cuchicheando debajo de las sábanas. La verdad es que no me sorprende, no me molesta, así que los dejo solos a los dos”, dijo la bailarina en un corte de edición.

La irrupción del gerente Gaby Oliveri dentro del dormitorio, generó la queja de Majo Martino sobre la cantidad de gente que impedía su coqueteo con Alex. “Es la única cama que no puedo hacer”, le señaló Melody al periodista, en referencia a que Majo y Alex no salían de la misma.

“Bueno, pero a los huéspedes hay que esperarlos. No queda otra”, le señaló Oliveri a Melody. “Si fuéramos otra cosa, todavía. Pero siendo amigas, ¿qué me puede reprochar?”, analizó Majo Martino sobre la actitud de la bailarina al verla junto a Alex.